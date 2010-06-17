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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:23

Ці швейцари Львівські абсолютно не стресостійкі... :shock:
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36732936/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58

  Квесторе_поверніться написав:Ці швейцари Львівські абсолютно не стресостійкі... :shock:
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36732936/


навпаки, це перехід до Вищої ліги Мінфіну, до речі, РВС та Земеля досі в Першій
Basilio2020
 
Повідомлень: 7
З нами з: 15.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:01

Банчик ввірвався в кагорту топових банок Неньки України вперше.
Будем до нього трішки поблажливими... :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:05

Re: Банк Львів

  Basilio2020 написав:РВС та Земеля досі в Першій

66 (банки що працюють з фізиками) -31 (Вища ліга) = 35 банок в Першій лізі.
Активи Першої ліги менше 7% - тут і Руслан і Земеля - пузата дрібнота.
Руслан поки привладний його не кошмарять. А проженуть з Ради можуть і за одне місце прихватити...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27735
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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