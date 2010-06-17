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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:23
Ці швейцари Львівські абсолютно не стресостійкі...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58
навпаки, це перехід до Вищої ліги Мінфіну, до речі, РВС та Земеля досі в Першій
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:01
Банчик ввірвався в кагорту топових банок Неньки України вперше.
Будем до нього трішки поблажливими...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:05
Re: Банк Львів
66 (банки що працюють з фізиками) -31 (Вища ліга) = 35 банок в Першій лізі.
Активи Першої ліги менше 7% - тут і Руслан і Земеля - пузата дрібнота.
Руслан поки привладний його не кошмарять. А проженуть з Ради можуть і за одне місце прихватити...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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