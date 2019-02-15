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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:23

Ці швейцари Львівські абсолютно не стресостійкі... :shock:
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36732936/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58

  Квесторе_поверніться написав:Ці швейцари Львівські абсолютно не стресостійкі... :shock:
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36732936/


навпаки, це перехід до Вищої ліги Мінфіну, до речі, РВС та Земеля досі в Першій
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:01

Банчик ввірвався в кагорту топових банок Неньки України вперше.
Будем до нього трішки поблажливими... :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:05

Re: Банк Львів

  Basilio2020 написав:РВС та Земеля досі в Першій

66 (банки що працюють з фізиками) -31 (Вища ліга) = 35 банок в Першій лізі.
Активи Першої ліги менше 7% - тут і Руслан і Земеля - пузата дрібнота.
Руслан поки привладний його не кошмарять. А проженуть з Ради можуть і за одне місце прихватити...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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банка планує онлайн обмін?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:01

  greenozon написав:банка планує онлайн обмін?

что это за банк с 1 отделением в столице Украины :?: :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47

  sens написав:
  greenozon написав:банка планує онлайн обмін?

что это за банк с 1 отделением в столице Украины :?: :mrgreen:

Банка наша місцева львівського розливу. Один шахіст відомий швейцарам на 51% злив, нехай тепер мастять голову де грошенята брати щоб в капітал заливати.
Якщо глянути сюди https://minfin.com.ua/company/lvov/rating/
ПРи резервах в 29 млн мати -42 млн фінансового результату це - хватить батьку торгувати нічим здачі давати. :(
Ну і капіталу вже слід підливати в банку швейцарам. 10% це рубікон.
Виручають ті хто несуть грошенята сюди...підставляють плече...а мінфін малює хоч якийсь рейтинг.
Так що з банкою слід бути дуже пильним...як минулий рік Фарса чихвостили так будуть чихвостити львівських швейцарів...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:56

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  greenozon написав:банка планує онлайн обмін?

что это за банк с 1 отделением в столице Украины :?: :mrgreen:

Банка наша місцева львівського розливу. Один шахіст відомий швейцарам на 51% злив, нехай тепер мастять голову де грошенята брати щоб в капітал заливати.
Якщо глянути сюди https://minfin.com.ua/company/lvov/rating/
ПРи резервах в 29 млн мати -42 млн фінансового результату це - хватить батьку торгувати нічим здачі давати. :(
Ну і капіталу вже слід підливати в банку швейцарам. 10% це рубікон.
Виручають ті хто несуть грошенята сюди...підставляють плече...а мінфін малює хоч якийсь рейтинг.
Так що з банкою слід бути дуже пильним...як минулий рік Фарса чихвостили так будуть чихвостити львівських швейцарів...мабуть.


в Одессе про таких пишут - жидомассоны
но это совсем другая история

Про обмен валют - три банка , которые реально работают и есть фактический заказ средств это плюс , но этот маленький банк , как писали ранее , разве что для гусар и львовских пенсионеров
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:01

Re: Банк Львів

  sens написав:львовских пенсионеров

Для них +1% до прОцента по депо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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