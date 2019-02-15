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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:23
Ці швейцари Львівські абсолютно не стресостійкі...
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58
навпаки, це перехід до Вищої ліги Мінфіну, до речі, РВС та Земеля досі в Першій
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:01
Банчик ввірвався в кагорту топових банок Неньки України вперше.
Будем до нього трішки поблажливими...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:05
Re: Банк Львів
66 (банки що працюють з фізиками) -31 (Вища ліга) = 35 банок в Першій лізі.
Активи Першої ліги менше 7% - тут і Руслан і Земеля - пузата дрібнота.
Руслан поки привладний його не кошмарять. А проженуть з Ради можуть і за одне місце прихватити...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:40
банка планує онлайн обмін?
+50грн !
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Додано: Суб 16 лют, 2019 10:01
никому не верю
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:47
Банка наша місцева львівського розливу. Один шахіст відомий швейцарам на 51% злив, нехай тепер мастять голову де грошенята брати щоб в капітал заливати.
Якщо глянути сюди
ПРи резервах в 29 млн мати -42 млн фінансового результату це - хватить батьку торгувати нічим здачі давати.
Ну і капіталу вже слід підливати в банку швейцарам. 10% це рубікон.
Виручають ті хто несуть грошенята сюди...підставляють плече...а мінфін малює хоч якийсь рейтинг.
Так що з банкою слід бути дуже пильним...як минулий рік Фарса чихвостили так будуть чихвостити львівських швейцарів...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:56
в Одессе про таких пишут - жидомассоны
но это совсем другая история
Про обмен валют - три банка , которые реально работают и есть фактический заказ средств это плюс , но этот маленький банк , как писали ранее , разве что для гусар и львовских пенсионеров
никому не верю
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:01
Re: Банк Львів
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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