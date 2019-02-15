Банк Львів

greenozon написав:в цьому банку згідно аналізу мінфіну найпоганіша стресостійкість серед усіх ренкованих банків коли вони встигли проїсти усі гроші швейцарії
не меліть єрундой
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
sens написав: в Одессе про таких пишут - жидомассоны но это совсем другая история
Про обмен валют - три банка , которые реально работают и есть фактический заказ средств это плюс , но этот маленький банк , как писали ранее , разве что для гусар и львовских пенсионеров
У этого маленького банчика есть одно четкое целевое назначение в тарифах, которое делает его незаменимым среди других
Поки що
Користувались?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.