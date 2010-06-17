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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:40

  greenozon написав:в цьому банку згідно аналізу мінфіну найпоганіша стресостійкість
серед усіх ренкованих банків
коли вони встигли проїсти усі гроші швейцарії :)

Зображення

не меліть єрундой
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:59

  sens написав:
в Одессе про таких пишут - жидомассоны
но это совсем другая история

Про обмен валют - три банка , которые реально работают и есть фактический заказ средств это плюс , но этот маленький банк , как писали ранее , разве что для гусар и львовских пенсионеров


У этого маленького банчика есть одно четкое целевое назначение в тарифах, которое делает его незаменимым среди других ;)

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curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:03

  curiousobro написав:
  sens написав:
в Одессе про таких пишут - жидомассоны
но это совсем другая история

Про обмен валют - три банка , которые реально работают и есть фактический заказ средств это плюс , но этот маленький банк , как писали ранее , разве что для гусар и львовских пенсионеров


У этого маленького банчика есть одно четкое целевое назначение в тарифах, которое делает его незаменимым среди других ;)

Поки що

Користувались?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:46

не меліть єрундой :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:58

  Квесторе_поверніться написав:Користувались?

чим?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:31

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Користувались?

чим?

Операцією з приємними тарифами
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:18

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Користувались?

чим?

Операцією з приємними тарифами

що то за операція?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:44

J , здогадуюсь...але це не мій секрет.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякували: 1410 раз.
 
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