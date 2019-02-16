RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Львів

Банк Львів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:24

Re: Банк Львів

Все указано в тарифах физлиц

Если глаз ни за что не цепляется - значит оно вам не надо :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 21.07.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:42

  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

Если глаз ни за что не цепляется - значит оно вам не надо :)

в тарифах по какому продукту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:43

  J написав:
  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

Если глаз ни за что не цепляется - значит оно вам не надо :)

в тарифах по какому продукту?

Я и так сказал достаточно.
Копайте
curiousobro
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 21.07.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:22

Re: Банк Львів

  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

а есть там в тарифах чото про шаровое пополнение по безналу?
мож тада и резкость на все остальное наведётся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27401
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 3158 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:21

  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

Если глаз ни за что не цепляется - значит оно вам не надо :)

Взнати інфу в банку нереально,гарячка працює до 18год,тарифи не понятні. Що рекомендується?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:40

Re: Банк Львів

  tarasum написав:Що рекомендується?

Тестити
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27826
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:06

карта под депозит - тоже платная?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:08

  J написав:карта под депозит - тоже платная?

Ні
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27826
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, mephala, riwalir, sunrei і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6784, 6785, 6786
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67851 8352285
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 18:12
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3393, 3394, 3395
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33944 4180330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 18:05
Квесторе_поверніться
ОТП БАНК 1 ... 574, 575, 576
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5758 1354592
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 17:58
maxim2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67852)
17.02.2019 18:12
EximBonus Bot (86)
17.02.2019 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.