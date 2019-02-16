Все указано в тарифах физлиц
Если глаз ни за что не цепляется - значит оно вам не надо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:24
Re: Банк Львів
Все указано в тарифах физлиц
Если глаз ни за что не цепляется - значит оно вам не надо
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:42
в тарифах по какому продукту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:43
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:22
Re: Банк Львів
а есть там в тарифах чото про шаровое пополнение по безналу?
мож тада и резкость на все остальное наведётся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:21
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:40
Re: Банк Львів
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:06
карта под депозит - тоже платная?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:08
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:51
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:07
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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