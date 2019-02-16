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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:22

  tarasum написав:
  J написав:карта под депозит - тоже платная?

Відсотки не ахті+ велика мінімалка. Щедра картка що за звір?

Під депозит тепер тільки неіменна Віза Електрон - всі інші платні.
Щедра вже неактуальна. Раніше видавали під зарплатний проект - востаннє було 11% безподаткових на весь залишок з вільним доступом. Раніше - ще більші %%.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27

  clientage написав:
  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

а есть там в тарифах чото про шаровое пополнение по безналу?
мож тада и резкость на все остальное наведётся :)

Поповнення поточного рахунку безготівкове - без комісії. Картки по СЕПу - 0,5%, р2р - без комісії на вхід і вихід.
Sanio
 
Повідомлень: 796
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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