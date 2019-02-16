Банк Львів

Під депозит тепер тільки неіменна Віза Електрон - всі інші платні.
Щедра вже неактуальна. Раніше видавали під зарплатний проект - востаннє було 11% безподаткових на весь залишок з вільним доступом. Раніше - ще більші %%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:22
Під депозит тепер тільки неіменна Віза Електрон - всі інші платні.
Щедра вже неактуальна. Раніше видавали під зарплатний проект - востаннє було 11% безподаткових на весь залишок з вільним доступом. Раніше - ще більші %%.
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27
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