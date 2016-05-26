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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:22

  tarasum написав:
  J написав:карта под депозит - тоже платная?

Відсотки не ахті+ велика мінімалка. Щедра картка що за звір?

Під депозит тепер тільки неіменна Віза Електрон - всі інші платні.
Щедра вже неактуальна. Раніше видавали під зарплатний проект - востаннє було 11% безподаткових на весь залишок з вільним доступом. Раніше - ще більші %%.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27

  clientage написав:
  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

а есть там в тарифах чото про шаровое пополнение по безналу?
мож тада и резкость на все остальное наведётся :)

Поповнення поточного рахунку безготівкове - без комісії. Картки по СЕПу - 0,5%, р2р - без комісії на вхід і вихід.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:24

Сьогодні в банку хороший курс єуро

http://prntscr.com/mmu97x

саме цікаве!!! (уму непостіжимо)
що курси онлайн обміну в банках
http://eximb.ml/kurs/
були вищі - ніж в касі цього банку
зайшов затарився трошки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:49

  clientage написав:
  curiousobro написав:Все указано в тарифах физлиц

а есть там в тарифах чото про шаровое пополнение по безналу?
мож тада и резкость на все остальное наведётся :)

нету такого
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:51

Re: Банк Львів

  J написав:нету такого

Не видно - це добре, не скоро заріжуть.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:41

Re: Банк Львів

підкажіть а валютний p2p теж безкоштовний?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:01

  Basilio2020 написав:підкажіть а валютний p2p теж безкоштовний?

Его не существует
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:20

Коллеги, ИБ для физиков - бесплатный?
Умеет открывать депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:25

  la9 написав:Коллеги, ИБ для физиков - бесплатный?
Умеет открывать депо?

ІБ безпланий, відривав депо в відділенні, чи можна в ІБ не знаюпамятаю...напевне не можна інакше там би і відкрив.
В цих львівський щвейцарів десь недавно тут стовці реальні були під 17% і 18% для пенсів до 1,5 року.
Може і ще є...давно не дивився.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:11

  la9 написав:Коллеги, ИБ для физиков - бесплатный?
Умеет открывать депо?

Теж цікавить , чи можна онлайн депо відкрити ?
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