Під депозит тепер тільки неіменна Віза Електрон - всі інші платні.
Щедра вже неактуальна. Раніше видавали під зарплатний проект - востаннє було 11% безподаткових на весь залишок з вільним доступом. Раніше - ще більші %%.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:22
Під депозит тепер тільки неіменна Віза Електрон - всі інші платні.
Щедра вже неактуальна. Раніше видавали під зарплатний проект - востаннє було 11% безподаткових на весь залишок з вільним доступом. Раніше - ще більші %%.
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:27
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:24
Сьогодні в банку хороший курс єуро
саме цікаве!!! (уму непостіжимо)
що курси онлайн обміну в банках
були вищі - ніж в касі цього банку
зайшов затарився трошки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:49
нету такого
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:51
Re: Банк Львів
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:41
Re: Банк Львів
підкажіть а валютний p2p теж безкоштовний?
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:01
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:25
ІБ безпланий, відривав депо в відділенні, чи можна в ІБ не знаюпамятаю...напевне не можна інакше там би і відкрив.
В цих львівський щвейцарів десь недавно тут стовці реальні були під 17% і 18% для пенсів до 1,5 року.
Може і ще є...давно не дивився.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:11
|