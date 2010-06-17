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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
18
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:53

  maxprofit написав:
  la9 написав:Коллеги, ИБ для физиков - бесплатный?
Умеет открывать депо?

Теж цікавить , чи можна онлайн депо відкрити ?

Ні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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