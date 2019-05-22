Ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:53
Ні.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:47
Re: Банк Львів
... а чому через смарт не можу глянути на сторінці банку, які діють депо% по $?
- по гривні - є, а по дУляру де дивитись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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