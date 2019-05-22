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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:53

  maxprofit написав:
  la9 написав:Коллеги, ИБ для физиков - бесплатный?
Умеет открывать депо?

Теж цікавить , чи можна онлайн депо відкрити ?

Ні.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:47

Re: Банк Львів

... а чому через смарт не можу глянути на сторінці банку, які діють депо% по $?
- по гривні - є, а по дУляру де дивитись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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