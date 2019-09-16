Ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:53
Ні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:47
Re: Банк Львів
... а чому через смарт не можу глянути на сторінці банку, які діють депо% по $?
- по гривні - є, а по дУляру де дивитись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:14
Re: Банк Львів
Долярчик має нюхом чути доляри по усіх усюдах!
ось міні інструкція для львів'янина від львів'янина!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:51
greenozon
.... що, пів відсотка
- то якийсь прикол
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:25
на стрілочку дивіться і там клікайте
УРЛ теж я показав на малюнку.
банк погано зробив лінку на цей пдф документ - при кліку він завантажуєтсья а не відкриваєтьс у вікні броузера - позор програмістам
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:44
greenozon
... так я раніше на то клікав, а воно тільки гасло(з червоного на сірий)
... зараз ще раз спробую.....
п. с.
... спробував.... - та де там, просто гасне з червоного на темний колір і нічого не активує/відкриває
п. с.2
... а є! - воно мені завантажило
.... ну то 4,5% на рік, так само, як і в укргазі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:52
Re: Банк Львів
дуже незручно, правда?
ставка нормульна, нада брать
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:35
Re: Банк Львів
Можна відкривати вклади в ІБ.
+1% в грн, +0.25 в валюті
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:09
І буде чесний стовп 18% на 18 місяців?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:15
А как по б/н зайти нашару? Или все как прежде: занес наличку в мошне, а потом с планшета открыл депо с +1%?
Й який батяр на це буде згодний?
... делайте хоть что-нибудь!
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