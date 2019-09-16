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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:53

  maxprofit написав:
  la9 написав:Коллеги, ИБ для физиков - бесплатный?
Умеет открывать депо?

Теж цікавить , чи можна онлайн депо відкрити ?

Ні.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:47

Re: Банк Львів

... а чому через смарт не можу глянути на сторінці банку, які діють депо% по $?
- по гривні - є, а по дУляру де дивитись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:14

Re: Банк Львів

  Долярчик написав:а по дУляру де дивитись?


Долярчик має нюхом чути доляри по усіх усюдах!

ось міні інструкція для львів'янина від львів'янина! :)

http://prntscr.com/nsiayu
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:51

greenozon
.... що, пів відсотка :shock:
- то якийсь прикол :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:25

  Долярчик написав:greenozon
.... що, пів відсотка :shock:
- то якийсь прикол :mrgreen:



на стрілочку дивіться і там клікайте
УРЛ теж я показав на малюнку.

банк погано зробив лінку на цей пдф документ - при кліку він завантажуєтсья а не відкриваєтьс у вікні броузера - позор програмістам :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:44

greenozon
... так я раніше на то клікав, а воно тільки гасло(з червоного на сірий)
... зараз ще раз спробую.....

п. с.
... спробував.... - та де там, просто гасне з червоного на темний колір і нічого не активує/відкриває :roll:

п. с.2
... а є! - воно мені завантажило :mrgreen:


.... ну то 4,5% на рік, так само, як і в укргазі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:52

Re: Банк Львів

  Долярчик написав:... а є! - воно мені завантажило :mrgreen:


дуже незручно, правда?

ставка нормульна, нада брать :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:35

Re: Банк Львів

Можна відкривати вклади в ІБ.
+1% в грн, +0.25 в валюті
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:09

  wolt450 написав:Можна відкривати вклади в ІБ.
+1% в грн, +0.25 в валюті

І буде чесний стовп 18% на 18 місяців?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Можна відкривати вклади в ІБ.
+1% в грн, +0.25 в валюті

І буде чесний стовп 18% на 18 місяців?

А как по б/н зайти нашару? Или все как прежде: занес наличку в мошне, а потом с планшета открыл депо с +1%?
Й який батяр на це буде згодний? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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