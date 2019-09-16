Банк Львів

Ні. 549д 17%. градація тільки 367 і 549 в ІБ. А 17 в звичайних ставках до 548д)
Валютні максимум теж 549д 4.75%
Пробігав по ІБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:17
Ні. 549д 17%. градація тільки 367 і 549 в ІБ. А 17 в звичайних ставках до 548д)
Валютні максимум теж 549д 4.75%
Пробігав по ІБ
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