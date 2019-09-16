RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Львів

Банк Львів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:17

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Можна відкривати вклади в ІБ.
+1% в грн, +0.25 в валюті

І буде чесний стовп 18% на 18 місяців?


Ні. 549д 17%. градація тільки 367 і 549 в ІБ. А 17 в звичайних ставках до 548д) :mrgreen:
Валютні максимум теж 549д 4.75%
Пробігав по ІБ :wink:
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, novichok, Волоdимир і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7632, 7633, 7634
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76339 9052146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 20:45
Вкладчик1234
Юнекс Банк 1 ... 169, 170, 171
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1703 362434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 16:26
clientage
А-Банк 1 ... 1334, 1335, 1336
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13358 1877957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 11:36
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.