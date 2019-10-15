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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:17

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Можна відкривати вклади в ІБ.
+1% в грн, +0.25 в валюті

І буде чесний стовп 18% на 18 місяців?


Ні. 549д 17%. градація тільки 367 і 549 в ІБ. А 17 в звичайних ставках до 548д) :mrgreen:
Валютні максимум теж 549д 4.75%
Пробігав по ІБ :wink:
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Як правильно львівським швейцарам безнал кантувати?
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СЕП на картку або поточний - комісія вхідна 0,5%, р2р на картку - без комісії
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:17

Re: Банк Львів

  Sanio написав:р2р на картку - без комісії

Це через Ахмет-бая...мабуть.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:53

Коллеги, за выход через сторонний п2п берут комиссию?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:29

  la9 написав:Коллеги, за выход через сторонний п2п берут комиссию?

Банк не знімає свою комісію на вхід і вихід по р2р, крім комісії стороннього сервісу
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:05

Re: Банк Львів

Недавно з'явилося обмеження в поповненні по терміну - тепер поповнення тільки 12м,( в розрізі двохрічних депо). Було крім останніх 3місяців
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21

  wolt450 написав:Недавно з'явилося обмеження в поповненні по терміну - тепер поповнення тільки 12м,( в розрізі двохрічних депо). Було крім останніх 3місяців

Це для нових депо?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:29

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Недавно з'явилося обмеження в поповненні по терміну - тепер поповнення тільки 12м,( в розрізі двохрічних депо). Було крім останніх 3місяців

Це для нових депо?

так
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:23

Re: Банк Львів

В ИБ карты пропадают вечером? Пару раз уже попадал на подобное.
Black Jack - White Business
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