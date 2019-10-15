Ні. 549д 17%. градація тільки 367 і 549 в ІБ. А 17 в звичайних ставках до 548д)
Валютні максимум теж 549д 4.75%
Пробігав по ІБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:17
Ні. 549д 17%. градація тільки 367 і 549 в ІБ. А 17 в звичайних ставках до 548д)
Валютні максимум теж 549д 4.75%
Пробігав по ІБ
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:02
Як правильно львівським швейцарам безнал кантувати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:09
Квесторе_поверніться
СЕП на картку або поточний - комісія вхідна 0,5%, р2р на картку - без комісії
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:17
Re: Банк Львів
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:29
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:05
Re: Банк Львів
Недавно з'явилося обмеження в поповненні по терміну - тепер поповнення тільки 12м,( в розрізі двохрічних депо). Було крім останніх 3місяців
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21
Це для нових депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:29
так
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 15 жов, 2019 21:23
Re: Банк Львів
В ИБ карты пропадают вечером? Пару раз уже попадал на подобное.
Black Jack - White Business
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