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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:11

для пенсів 17%

для манюпасіків - 16

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greenozon
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Повідомлень: 6964
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32

Re: Банк Львів

По валюті теж знизили.
В ІБ поки що старі ставки світяться
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wolt450
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Повідомлень: 3285
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:07

Коллеги, можно ли пополнить грн. столб двухмесячной давности? Через ИБ как-то возможно? Деньги на карте в другом банке.
Банк разрешает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:45

Re: Банк Львів

Я з поточного поповняв черз ІБ. Краще вдень поповнювати, вечором вкладка "Поповнити" не активна.
Волоdимир
 
Повідомлень: 36
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:46

  Волоdимир написав:Я з поточного поповняв черз ІБ. Краще вдень поповнювати, вечором вкладка "Поповнити" не активна.

А безнальный вход на поточный - бесплатно?
la9
 
Повідомлень: 1549
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:57

la9 То я не вкурсах :)
Волоdимир
 
Повідомлень: 36
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:06

Коллеги, якобы вход через сторонний п2п на депозитную карту - без комиса. Так ли это?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56

  la9 написав:Коллеги, якобы вход через сторонний п2п на депозитную карту - без комиса. Так ли это?

р2р на картку без комісії
СЕП на картку чи поточний - вхідна комісія 0,5%
Ощадний депозит поповнити напряму беналом через СЕП не можна. Мабуть, і поповнення строкових депозитів безналом через СЕП не приймають.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:05

  Sanio написав:р2р на картку без комісії

Сразу пополнит депо овер не нарисуют?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:16

  ruvex написав:
  Sanio написав:р2р на картку без комісії

Сразу пополнит депо овер не нарисуют?

про овер в тарифах интересное примечание
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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