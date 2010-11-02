для манюпасіків - 16
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:11
для пенсів 17%
для манюпасіків - 16
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32
Re: Банк Львів
По валюті теж знизили.
В ІБ поки що старі ставки світяться
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Додано: Пон 23 гру, 2019 10:07
Коллеги, можно ли пополнить грн. столб двухмесячной давности? Через ИБ как-то возможно? Деньги на карте в другом банке.
Банк разрешает?
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:45
Re: Банк Львів
Я з поточного поповняв черз ІБ. Краще вдень поповнювати, вечором вкладка "Поповнити" не активна.
Додано: Пон 23 гру, 2019 11:46
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:06
Коллеги, якобы вход через сторонний п2п на депозитную карту - без комиса. Так ли это?
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56
р2р на картку без комісії
СЕП на картку чи поточний - вхідна комісія 0,5%
Ощадний депозит поповнити напряму беналом через СЕП не можна. Мабуть, і поповнення строкових депозитів безналом через СЕП не приймають.
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:05
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:16
про овер в тарифах интересное примечание
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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