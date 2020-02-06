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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:05
ruvex написав: Sanio написав:
р2р на картку без комісії
Сразу пополнит депо овер не нарисуют?
Мені СЕП з картки на інший банк не проводили поки не провели по рахунку зарахування р2р переказу на картку. Думаю, що аналогічно депо не поповниться з картки поки не проведеться операція зарахування р2р по рахунку, оскільки поповнення депо, як і СЕП, здійснюється з рахунку, а не як карткова операція.
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Sanio
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:20
Нарахування відсотків по несанкціонованому овердрафту (% річних):
Нарахування проводиться з 10-го календарного дня виникнення заборгованості за весь час користування - 40%
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Sanio
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Додано: Чет 06 лют, 2020 19:16
Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
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la9
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Додано: Чет 06 лют, 2020 19:32
la9 написав:
Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
В день размещения.
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Igneus
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Додано: Чет 06 лют, 2020 20:07
Igneus написав: la9 написав:
Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
В день размещения.
Саме так...ось тільки чи не в наступний...не пригадаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55
Квесторе_поверніться написав: Igneus написав: la9 написав:
Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
В день размещения.
Саме так...ось тільки чи не в наступний...не пригадаю.
Дякую за уточнення! Оглянув договори - отримати
проценти можна в наступний день
після дня укладення договору
.
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Igneus
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