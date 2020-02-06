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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:05

  ruvex написав:
  Sanio написав:р2р на картку без комісії

Сразу пополнит депо овер не нарисуют?

Мені СЕП з картки на інший банк не проводили поки не провели по рахунку зарахування р2р переказу на картку. Думаю, що аналогічно депо не поповниться з картки поки не проведеться операція зарахування р2р по рахунку, оскільки поповнення депо, як і СЕП, здійснюється з рахунку, а не як карткова операція.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 05:20

Нарахування відсотків по несанкціонованому овердрафту (% річних):
Нарахування проводиться з 10-го календарного дня виникнення заборгованості за весь час користування - 40%
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:16

Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:32

  la9 написав:Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?

В день размещения.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:07

  Igneus написав:
  la9 написав:Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?

В день размещения.

Саме так...ось тільки чи не в наступний...не пригадаю.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:
  la9 написав:Коллеги, ежемесячные %% по депо выплачиваются в день размещения или в первый рабочий?

В день размещения.

Саме так...ось тільки чи не в наступний...не пригадаю.

Дякую за уточнення! Оглянув договори - отримати проценти можна в наступний день після дня укладення договору.
Igneus
 
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