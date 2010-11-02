RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Львів

Банк Львів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 22:37

  yama написав:
  ukrprom2014 написав:
  V2 написав:Просвітіть - кому фактично належить банк?

Ашот Абрамян.
Армянский еврей.
Не знаю что может быть круче :)

Ссылку на Википедию данного персонажа дайте

да полно в нете инфы
https://www.google.com/search?client=fi ... 1%8F%D0%BD
la9
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 02.07.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 01:43

Бачу Ви мало всі знаєте)) Контролює банк той хто має контрольний пакет. Тому ніхто з тих що тут писав не написав як є насправді.
Ethereum
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:29

  Ethereum написав:Бачу Ви мало всі знаєте)) Контролює банк той хто має контрольний пакет. Тому ніхто з тих що тут писав не написав як є насправді.

Станом на 01.01.2020 контрольний пакет акцій банку має компанія "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ", якій належить 51,009123% акцій. Серед її бенефіціарів немає нікого, хто мав би більше 10%. Найбільшу частку власності у "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ" мають: Республіка Німеччина в особі уряду Німеччини (7,84%), Пенсійний фонд ПКЕ-ЦПЕ Ворсоргестіфтунг Енерджі (Швейцарія)(7,55%) і Кооперативний банк Райффайзен Швайц Геноссеншафт (7,34%).
Маргеір Петурсон має 48,930324% власності банку - він відомий ісландський підприємець і шахматист. Офіційно він залишається кінцевим бенефіціаром банку "Львів", хоча і продав 51% швейцарцям.
Sanio
 
Повідомлень: 896
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:31

Re: Банк Львів

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 24 бер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9307
З нами з: 03.11.08
Подякував: 701 раз.
Подякували: 2033 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:38

  Sanio написав:
  Ethereum написав:Бачу Ви мало всі знаєте)) Контролює банк той хто має контрольний пакет. Тому ніхто з тих що тут писав не написав як є насправді.

Станом на 01.01.2020 контрольний пакет акцій банку має компанія "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ", якій належить 51,009123% акцій. Серед її бенефіціарів немає нікого, хто мав би більше 10%. Найбільшу частку власності у "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ" мають: Республіка Німеччина в особі уряду Німеччини (7,84%), Пенсійний фонд ПКЕ-ЦПЕ Ворсоргестіфтунг Енерджі (Швейцарія)(7,55%) і Кооперативний банк Райффайзен Швайц Геноссеншафт (7,34%).
Маргеір Петурсон має 48,930324% власності банку - він відомий ісландський підприємець і шахматист. Офіційно він залишається кінцевим бенефіціаром банку "Львів", хоча і продав 51% швейцарцям.


Ну все майже правильно з % наоборот шановний))
Ethereum
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:22

  Ethereum написав:Ну все майже правильно з % наоборот шановний))

Не знаю що маєте на увазі, але вище наведені дані з офіційного аудиту банку. Незважаючи на присутність швейцарського інвестора єдиниим бенефіцаром банку залишається Маргеір Петурсон, з яким знайомий по роботі і зустрічався особисто, коли він часто бував в Україні на економічних форумах.
Sanio
 
Повідомлень: 896
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:57

  Sanio написав:
  Ethereum написав:Ну все майже правильно з % наоборот шановний))

Не знаю що маєте на увазі, але вище наведені дані з офіційного аудиту банку. Незважаючи на присутність швейцарського інвестора єдиниим бенефіцаром банку залишається Маргеір Петурсон, з яким знайомий по роботі і зустрічався особисто, коли він часто бував в Україні на економічних форумах.


Неважно,в загальному все правильно.
І банк видає депозити валютні,на відміну від Прмата чи Альфи....
Ethereum
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:54

Re: Банк Львів

  Ethereum написав:І банк видає депозити валютні,на відміну від Прмата чи Альфи....

Список набагато довший.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 20.03.09
Подякував: 311 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prodigy і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8348, 8349, 8350
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
83491 9825600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 09:52
Alfa_Bank
Банк Глобус 1 ... 612, 613, 614
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6137 814342
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 09:48
ricardo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6752 1565631
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 09:34
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.