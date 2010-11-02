Банк Львів

Ethereum написав:Бачу Ви мало всі знаєте)) Контролює банк той хто має контрольний пакет. Тому ніхто з тих що тут писав не написав як є насправді.
Станом на 01.01.2020 контрольний пакет акцій банку має компанія "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ", якій належить 51,009123% акцій. Серед її бенефіціарів немає нікого, хто мав би більше 10%. Найбільшу частку власності у "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ" мають: Республіка Німеччина в особі уряду Німеччини (7,84%), Пенсійний фонд ПКЕ-ЦПЕ Ворсоргестіфтунг Енерджі (Швейцарія)(7,55%) і Кооперативний банк Райффайзен Швайц Геноссеншафт (7,34%). Маргеір Петурсон має 48,930324% власності банку - він відомий ісландський підприємець і шахматист. Офіційно він залишається кінцевим бенефіціаром банку "Львів", хоча і продав 51% швейцарцям.
Ethereum написав:Бачу Ви мало всі знаєте)) Контролює банк той хто має контрольний пакет. Тому ніхто з тих що тут писав не написав як є насправді.
Станом на 01.01.2020 контрольний пакет акцій банку має компанія "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ", якій належить 51,009123% акцій. Серед її бенефіціарів немає нікого, хто мав би більше 10%. Найбільшу частку власності у "респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ" мають: Республіка Німеччина в особі уряду Німеччини (7,84%), Пенсійний фонд ПКЕ-ЦПЕ Ворсоргестіфтунг Енерджі (Швейцарія)(7,55%) і Кооперативний банк Райффайзен Швайц Геноссеншафт (7,34%). Маргеір Петурсон має 48,930324% власності банку - він відомий ісландський підприємець і шахматист. Офіційно він залишається кінцевим бенефіціаром банку "Львів", хоча і продав 51% швейцарцям.
Ethereum написав:Ну все майже правильно з % наоборот шановний))
Не знаю що маєте на увазі, але вище наведені дані з офіційного аудиту банку. Незважаючи на присутність швейцарського інвестора єдиниим бенефіцаром банку залишається Маргеір Петурсон, з яким знайомий по роботі і зустрічався особисто, коли він часто бував в Україні на економічних форумах.
Ethereum написав:Ну все майже правильно з % наоборот шановний))
Не знаю що маєте на увазі, але вище наведені дані з офіційного аудиту банку. Незважаючи на присутність швейцарського інвестора єдиниим бенефіцаром банку залишається Маргеір Петурсон, з яким знайомий по роботі і зустрічався особисто, коли він часто бував в Україні на економічних форумах.
Неважно,в загальному все правильно. І банк видає депозити валютні,на відміну від Прмата чи Альфи....