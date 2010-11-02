якщо відкриті десь до вересня минулого року.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 бер, 2020 22:03
якщо відкриті десь до вересня минулого року.
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 31 бер, 2020 22:34
12.09, в договоре только о 3х мес. Менеджер тогда предупреждал тоже про 3.
Но в шаблоне договора на сайте тоже речь только о трех.
Ваше сообщение здесь на ветке от 3.10, но точной даты "ОТ" там тоже нет, к сожалению.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 31 бер, 2020 23:34
Покопався в архівах, зміна ставок банку 23.09.19. Тоді ж умова ця нарисувалась. щось таке
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 30 кві, 2020 18:28
первая ласточка?
Шановні клієнти,
ми турбуємось про Вас, та раді повідомити, що відтепер не потрібно приходити у відділення щоб отримати платіжну картку Банк Львів.
Достатньо лише зателефонувати в контакт-центр.
Ждем отзывы первопроходцев, которые расскажут, как они получили карту дистанционно и были ли ранее клиентами банка.
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:17
Re: Банк Львів
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:08
ricardo
натякаєте що залишився 1 день щоб зайти в акцію..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 чер, 2020 06:00
З 22 червня суттєво змінилися тарифи по картках. Якщо раніше знімалася комісія за безготівкове поповнення карток 0,5%, а зняття готівки було без комісії, то тепер безготівкове поповнення (СЕП) з рахунків фізичних осіб - без комісії, з рахунків юридичних осіб - 0,5%. Натомість безкоштовне зняття готівки у касі банку і банкоматі діє лише для карток "Депозитних", які відкриваються для обслуговування депозитних рахунків, а для карток "Стандартних" зняття готівки у касі банку - комісія 0,5%, в банкоматі банку - 0,25%, у банкоматах інших банків мережі "Радіус" - 5 грн. Але, мабуть, в "Радіусі" інших банків є ліміт на зняття готівки з карток чужих банків. Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:36
Re: Банк Львів
|