RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Львів

Банк Львів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
20
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 22:03

  ruvex написав:Старые депозиты работают по старым правилам пополнения (за 3м до окончания)?

якщо відкриті десь до вересня минулого року.
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 22:34

  wolt450 написав:
  ruvex написав:Старые депозиты работают по старым правилам пополнения (за 3м до окончания)?

якщо відкриті десь до вересня минулого року.

12.09, в договоре только о 3х мес. Менеджер тогда предупреждал тоже про 3.
Но в шаблоне договора на сайте тоже речь только о трех.
Ваше сообщение здесь на ветке от 3.10, но точной даты "ОТ" там тоже нет, к сожалению.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9812
З нами з: 03.11.08
Подякував: 720 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 23:34

  ruvex написав:
  wolt450 написав:
  ruvex написав:Старые депозиты работают по старым правилам пополнения (за 3м до окончания)?

якщо відкриті десь до вересня минулого року.

12.09, в договоре только о 3х мес. Менеджер тогда предупреждал тоже про 3.
Но в шаблоне договора на сайте тоже речь только о трех.
Ваше сообщение здесь на ветке от 3.10, но точной даты "ОТ" там тоже нет, к сожалению.

Покопався в архівах, зміна ставок банку 23.09.19. Тоді ж умова ця нарисувалась. щось таке
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 18:28

первая ласточка?

Шановні клієнти,
ми турбуємось про Вас, та раді повідомити, що відтепер не потрібно приходити у відділення щоб отримати платіжну картку Банк Львів.
Достатньо лише зателефонувати в контакт-центр.

Ждем отзывы первопроходцев, которые расскажут, как они получили карту дистанционно и были ли ранее клиентами банка.
la9
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 02.07.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:17

Re: Банк Львів

Зображення
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 533
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:08

ricardo

натякаєте що залишився 1 день щоб зайти в акцію.. :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8862
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 06:00

З 22 червня суттєво змінилися тарифи по картках. Якщо раніше знімалася комісія за безготівкове поповнення карток 0,5%, а зняття готівки було без комісії, то тепер безготівкове поповнення (СЕП) з рахунків фізичних осіб - без комісії, з рахунків юридичних осіб - 0,5%. Натомість безкоштовне зняття готівки у касі банку і банкоматі діє лише для карток "Депозитних", які відкриваються для обслуговування депозитних рахунків, а для карток "Стандартних" зняття готівки у касі банку - комісія 0,5%, в банкоматі банку - 0,25%, у банкоматах інших банків мережі "Радіус" - 5 грн. Але, мабуть, в "Радіусі" інших банків є ліміт на зняття готівки з карток чужих банків. Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.
Sanio
 
Повідомлень: 904
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:36

Re: Банк Львів

  Sanio написав:Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.

А тянущий п2п - что, уже с комиссией на стороне Львова?
la9
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 02.07.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:48

  la9 написав:
  Sanio написав:Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.

А тянущий п2п - что, уже с комиссией на стороне Львова?

Вхідний р2р без комісії, вихідний - банк не бере комісію за використання інших сервісів, а якщо використовувати на вихід власний сервіс банку р2р (через ІБ), то комісія 0,6% (мін. 5 грн.)
Sanio
 
Повідомлень: 904
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:50

  Sanio написав:З 22 червня суттєво змінилися тарифи по картках. Якщо раніше знімалася комісія за безготівкове поповнення карток 0,5%, а зняття готівки було без комісії, то тепер безготівкове поповнення (СЕП) з рахунків фізичних осіб - без комісії, з рахунків юридичних осіб - 0,5%. Натомість безкоштовне зняття готівки у касі банку і банкоматі діє лише для карток "Депозитних", які відкриваються для обслуговування депозитних рахунків, а для карток "Стандартних" зняття готівки у касі банку - комісія 0,5%, в банкоматі банку - 0,25%, у банкоматах інших банків мережі "Радіус" - 5 грн. Але, мабуть, в "Радіусі" інших банків є ліміт на зняття готівки з карток чужих банків. Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.

Короче все банки превращаются в гуано.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9812
З нами з: 03.11.08
Подякував: 720 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, Alfa_Bank, jay2004, liliya_logical, MASolomko і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1827, 1828, 1829
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18289 2564427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:35
lel
Альфа-Банк 1 ... 8726, 8727, 8728
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87277 10236816
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:17
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4146, 4147, 4148
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41470 5017985
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 15:17
Monk23

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19552)
01.07.2020 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.