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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
20
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:53

  ruvex написав:
  Sanio написав:З 22 червня суттєво змінилися тарифи по картках. Якщо раніше знімалася комісія за безготівкове поповнення карток 0,5%, а зняття готівки було без комісії, то тепер безготівкове поповнення (СЕП) з рахунків фізичних осіб - без комісії, з рахунків юридичних осіб - 0,5%. Натомість безкоштовне зняття готівки у касі банку і банкоматі діє лише для карток "Депозитних", які відкриваються для обслуговування депозитних рахунків, а для карток "Стандартних" зняття готівки у касі банку - комісія 0,5%, в банкоматі банку - 0,25%, у банкоматах інших банків мережі "Радіус" - 5 грн. Але, мабуть, в "Радіусі" інших банків є ліміт на зняття готівки з карток чужих банків. Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.

Короче все банки превращаются в гуано.

Нет, нет, постойте
Я люблю безнал
Пожалуй я таки сюда загляну :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:55

Re: Банк Львів

  clientage написав:Я люблю безнал

а жінок :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:41

  greenozon написав:
  clientage написав:Я люблю безнал

а жінок :)

ну це особлива любов :)
тут про неї не кажуть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31806
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 21222324
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