Банк Львів

Sanio написав:З 22 червня суттєво змінилися тарифи по картках. Якщо раніше знімалася комісія за безготівкове поповнення карток 0,5%, а зняття готівки було без комісії, то тепер безготівкове поповнення (СЕП) з рахунків фізичних осіб - без комісії, з рахунків юридичних осіб - 0,5%. Натомість безкоштовне зняття готівки у касі банку і банкоматі діє лише для карток "Депозитних", які відкриваються для обслуговування депозитних рахунків, а для карток "Стандартних" зняття готівки у касі банку - комісія 0,5%, в банкоматі банку - 0,25%, у банкоматах інших банків мережі "Радіус" - 5 грн. Але, мабуть, в "Радіусі" інших банків є ліміт на зняття готівки з карток чужих банків. Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.
Короче все банки превращаются в гуано.
Нет, нет, постойте Я люблю безнал Пожалуй я таки сюда загляну
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Sanio написав:Продовжили до 31.12.2020 надбавку при відкритті депозиту онлайн +1% у грн. і +0,5% у валюті. Зараз на рік у грн. дають з надбавкою 11,5%, а ще не так давно можна було зробити стовпчик під 16,5% із поповненням протягом 9 міс. до 250 тис. грн.
А буквально намедни под 13,5%.
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