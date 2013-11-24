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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
20
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:53

  ruvex написав:
  Sanio написав:З 22 червня суттєво змінилися тарифи по картках. Якщо раніше знімалася комісія за безготівкове поповнення карток 0,5%, а зняття готівки було без комісії, то тепер безготівкове поповнення (СЕП) з рахунків фізичних осіб - без комісії, з рахунків юридичних осіб - 0,5%. Натомість безкоштовне зняття готівки у касі банку і банкоматі діє лише для карток "Депозитних", які відкриваються для обслуговування депозитних рахунків, а для карток "Стандартних" зняття готівки у касі банку - комісія 0,5%, в банкоматі банку - 0,25%, у банкоматах інших банків мережі "Радіус" - 5 грн. Але, мабуть, в "Радіусі" інших банків є ліміт на зняття готівки з карток чужих банків. Для безготівкового виходу залишається СЕП до 20 тис. грн. за 3 грн. і новий сервіс р2р з комісієї 0,6% (мін. 5 грн.)в ІБ.

Короче все банки превращаются в гуано.

Нет, нет, постойте
Я люблю безнал
Пожалуй я таки сюда загляну :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:55

Re: Банк Львів

  clientage написав:Я люблю безнал

а жінок :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:41

  greenozon написав:
  clientage написав:Я люблю безнал

а жінок :)

ну це особлива любов :)
тут про неї не кажуть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:17

  clientage написав:Нет, нет, постойте
Я люблю безнал
Пожалуй я таки сюда загляну :wink:

Где же раньше то были? :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 01:38

Продовжили до 31.12.2020 надбавку при відкритті депозиту онлайн +1% у грн. і +0,5% у валюті. Зараз на рік у грн. дають з надбавкою 11,5%, а ще не так давно можна було зробити стовпчик під 16,5% із поповненням протягом 9 міс. до 250 тис. грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:03

  Sanio написав:Продовжили до 31.12.2020 надбавку при відкритті депозиту онлайн +1% у грн. і +0,5% у валюті. Зараз на рік у грн. дають з надбавкою 11,5%, а ще не так давно можна було зробити стовпчик під 16,5% із поповненням протягом 9 міс. до 250 тис. грн.

А буквально намедни под 13,5%.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:14

Re: Банк Львів

В доларах на 24 міс 3.5%,якщо онлайн.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:53

Re: Банк Львів

Пополнение по "Строковому" завтра (уже сегодня) проведется с понедельника?
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