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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
20
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35

Re: Банк Львів

Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
Волоdимир
 
Повідомлень: 46
З нами з: 12.09.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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