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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
Re: Банк Львів
Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02
На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
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