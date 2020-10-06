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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
20
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35

Re: Банк Львів

Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
Волоdимир
 
Повідомлень: 46
З нами з: 12.09.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02

На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.

Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
la9
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 02.07.09
Подякував: 343 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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