|
|
|
Банк Львів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
-
Волоdимир
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 12.09.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02
На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1833
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 03:43
la9 написав:
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
Немає. Або СЕП по 3 грн. за один платіж до 19999 грн., або зняти готівку в касі і не морочитися. Ще є власний сервіс банку р2р, але там комісія 0,6% плюс, напевно, той самий ліміт на інтернет платежі?
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 920
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18694
|2624620
|
|
|2311
|64788
|
|
|43560
|5271819
|
|