|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
Re: Банк Львів
Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02
На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
Додано: Сер 07 жов, 2020 03:43
Додано: Чет 08 жов, 2020 01:24
Re: Банк Львів
Как в банке пополнить депо день в день безвозмездно и без овера, СЕП?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|