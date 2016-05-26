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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
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Волоdимир
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Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02
На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
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la9
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Додано: Сер 07 жов, 2020 03:43
la9 написав:
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
Немає. Або СЕП по 3 грн. за один платіж до 19999 грн., або зняти готівку в касі і не морочитися. Ще є власний сервіс банку р2р, але там комісія 0,6% плюс, напевно, той самий ліміт на інтернет платежі?
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Sanio
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:59
Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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ruvex
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:41
ruvex написав:
Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?
Нет.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Нед 11 жов, 2020 13:42
ukrprom2014 написав: ruvex написав:
Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?
Нет.
Депозит - пополнялся
Ощаднный рахунок - нет
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J
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