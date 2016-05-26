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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35

Re: Банк Львів

Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02

На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.

Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 03:43

  la9 написав:Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?

Немає. Або СЕП по 3 грн. за один платіж до 19999 грн., або зняти готівку в касі і не морочитися. Ще є власний сервіс банку р2р, але там комісія 0,6% плюс, напевно, той самий ліміт на інтернет платежі?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:59

Re: Банк Львів

Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?
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ruvex
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Повідомлень: 10096
З нами з: 03.11.08
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Подякували: 2213 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:41

  ruvex написав:Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?

Нет.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 1973
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:42

  ukrprom2014 написав:
  ruvex написав:Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?

Нет.

Депозит - пополнялся
Ощаднный рахунок - нет
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:22

  J написав:
  ukrprom2014 написав:
  ruvex написав:Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?

Нет.

Депозит - пополнялся
Ощаднный рахунок - нет

Ощадний був заблокований для зовнішніх поповнень по СЕПу, щоб не можна було по вхідних платежах по СЕПу знімати готівку без комісії - на карткових рахунках була вхідна комісія для безготівки 0,5%. Тепер, коли вхідна комісія 0, то немає сенсу і це обмеження, але банк наразі не дозволяє поповнювати Ощадний напряму СЕПом.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:12

Re: Банк Львів

Маю довготривалу дружбу з Банком Львів :)
Зараз тільки дружимо по валюті. Оформляв, в основному, 1/2 річні валютні депо.
Помітив, що на депо, оформлені у відділенні, банк не дає бонусних надбавок :(. Цього разу вирішив відмовитись від автопролонгації. Ось який результат я отримав.
1. Депо закінчилось 22/09. Кошти на поточний рахунок було зараховано в післяопераційний час, спроба оформити їх на депо в післяопераційний час не вдалась :(.
2. В Магазині депозитів на термін 276 днів була вказана ставка 2,5 річних і банер, який обіцяв +0,5% до депо при оформленні он-лайн.
3. По факту вийшло 2,0 річних.
4. Звернувся в банк за роз*ясненням: від info@banklviv.com відповіді не отримав :(, а от відповідальний працівник повідомив, що моє звернення розглядається і мені дадуть відповідь. Чекаю.
Додаю скріни.
ПС. Побачив, що з 21/09/2020 р. вони порізали ставки, а в ІБ певно зміни не встигли внести, а може ставки вищі залишили для ІБ :(
Чекаю на відповідь.ЗображенняЗображенняЗображення
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:55

Забув про 2 річний стовпець в Швейцарів ЛЬвівських і він пролонгувався. :(
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