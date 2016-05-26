|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35
Re: Банк Львів
Мені Альфа в 4 зранку прислав, то в них порода така , банківська
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:02
На депокарту вернулся грн депо. Захотел вывести. КЦ говорит, что независимо от того, какой лимит установлен на интернет по карте, более 580 дол в эквиваленте на день не вывести - мол, это ограничение Визы. Реально, сегодня подтвердилось на практике. Тянул Аллой, потом - Моней. Стянул 16К, потом попробовал 16400 - не дало. Больше экспериментировать не стал.
Коллеги, подскажите, есть варианты выйти безналом, кроме штатного сэпа?
Додано: Сер 07 жов, 2020 03:43
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:59
Re: Банк Львів
Вопрос к коллегам. Депо напрямую с другого банка пополняется?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:41
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:42
Додано: Пон 12 жов, 2020 00:22
Ощадний був заблокований для зовнішніх поповнень по СЕПу, щоб не можна було по вхідних платежах по СЕПу знімати готівку без комісії - на карткових рахунках була вхідна комісія для безготівки 0,5%. Тепер, коли вхідна комісія 0, то немає сенсу і це обмеження, але банк наразі не дозволяє поповнювати Ощадний напряму СЕПом.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:12
Re: Банк Львів
Маю довготривалу дружбу з Банком Львів
Зараз тільки дружимо по валюті. Оформляв, в основному, 1/2 річні валютні депо.
Помітив, що на депо, оформлені у відділенні, банк не дає бонусних надбавок . Цього разу вирішив відмовитись від автопролонгації. Ось який результат я отримав.
1. Депо закінчилось 22/09. Кошти на поточний рахунок було зараховано в післяопераційний час, спроба оформити їх на депо в післяопераційний час не вдалась .
2. В Магазині депозитів на термін 276 днів була вказана ставка 2,5 річних і банер, який обіцяв +0,5% до депо при оформленні он-лайн.
3. По факту вийшло 2,0 річних.
4. Звернувся в банк за роз*ясненням: від info@banklviv.com відповіді не отримав , а от відповідальний працівник повідомив, що моє звернення розглядається і мені дадуть відповідь. Чекаю.
Додаю скріни.
ПС. Побачив, що з 21/09/2020 р. вони порізали ставки, а в ІБ певно зміни не встигли внести, а може ставки вищі залишили для ІБ
Чекаю на відповідь.
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:55
Забув про 2 річний стовпець в Швейцарів ЛЬвівських і він пролонгувався.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 00:27
Там не встигли внести зміни у модуль заявок на відкриття депозитів в ІБ, а в системі вже нові ставки з 21.09.2020 - ваша ставка 1,5% + 0,5% (надбавка за онлайн оформлення), тобто сумарно 2%. Зараз взагалі надбавку за онлайн зменшили у валюту до +0,25%. Якщо ви не згідні на ставку 2%, то вимагайте дострокове розірвання договору і повернення коштів на поточний рахунок.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|