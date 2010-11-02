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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:00

  Sanio написав:
  myko написав:ПС. Побачив, що з 21/09/2020 р. вони порізали ставки, а в ІБ певно зміни не встигли внести, а може ставки вищі залишили для ІБ

Там не встигли внести зміни у модуль заявок на відкриття депозитів в ІБ, а в системі вже нові ставки з 21.09.2020 - ваша ставка 1,5% + 0,5% (надбавка за онлайн оформлення), тобто сумарно 2%. Зараз взагалі надбавку за онлайн зменшили у валюту до +0,25%. Якщо ви не згідні на ставку 2%, то вимагайте дострокове розірвання договору і повернення коштів на поточний рахунок.


:(
якщо супермаркет не встиг змінити цінники - мали б продати товар за ціною, вказаною в ціннику, а не ціною каси.
так би мало б бути й тут ;)
ПС. минув місяць, відповіді з банку так і не отримав. Могли б написати так, як описали Ви. Конкорд, коли я зробив їм зауваження, подякував за спостережливість, а Львів - ігнорує :)
myko
 
Повідомлень: 71
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