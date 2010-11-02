Банк Львів

Sanio написав:
Там не встигли внести зміни у модуль заявок на відкриття депозитів в ІБ, а в системі вже нові ставки з 21.09.2020 - ваша ставка 1,5% + 0,5% (надбавка за онлайн оформлення), тобто сумарно 2%. Зараз взагалі надбавку за онлайн зменшили у валюту до +0,25%. Якщо ви не згідні на ставку 2%, то вимагайте дострокове розірвання договору і повернення коштів на поточний рахунок.
якщо супермаркет не встиг змінити цінники - мали б продати товар за ціною, вказаною в ціннику, а не ціною каси.
так би мало б бути й тут
ПС. минув місяць, відповіді з банку так і не отримав. Могли б написати так, як описали Ви. Конкорд, коли я зробив їм зауваження, подякував за спостережливість, а Львів - ігнорує