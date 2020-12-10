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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:11

Львівські швейцари анонсували шо 1 грудня будуть думу думати про долив в статутник 270 млн грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:12

Re: Банк Львів

Ще б пак, отримали рефінанс від Неньки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:34

В цих швейцарів депо вже 11% на рік, півтора і два.
Виплата щомісячно, є поповнення, відкриття через ІБ.
Ціна стовпця 2500 грн.
Не агітую....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:54

Re: Банк Львів

Отмена пролонгации депо в ИБ кошерно отрабатывает или нужно через ГЛ или писать в отделении?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:28

  ruvex написав:Отмена пролонгации депо в ИБ кошерно отрабатывает или нужно через ГЛ или писать в отделении?

Нормально ...переврено на практиці.
Але тоді тіло депо падає на карту десь в 22-00.
В день закінчення не відкрити новий депо.
Щоб підштовхнути процес повернення тіла депо слід тушку доставити в відділення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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