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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:11
Львівські швейцари анонсували шо 1 грудня будуть думу думати про долив в статутник 270 млн грн.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:12
Re: Банк Львів
Ще б пак, отримали рефінанс від Неньки.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:34
В цих швейцарів депо вже 11% на рік, півтора і два.
Виплата щомісячно, є поповнення, відкриття через ІБ.
Ціна стовпця 2500 грн.
Не агітую....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:54
Re: Банк Львів
Отмена пролонгации депо в ИБ кошерно отрабатывает или нужно через ГЛ или писать в отделении?
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:28
Нормально ...переврено на практиці.
Але тоді тіло депо падає на карту десь в 22-00.
В день закінчення не відкрити новий депо.
Щоб підштовхнути процес повернення тіла депо слід тушку доставити в відділення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:55
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:56
Саме так і є
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