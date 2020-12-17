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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:19

уже увидел

https://www.banklviv.com/inc/uploads/20 ... 2.2020.pdf


0.5% - максимум - 250грн через ИБ. Это верно.

Банду геть!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21

Все таки физик может поменять на МВРУ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3895
З нами з: 22.12.16
Подякував: 304 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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2
  #<1 ... 24252627
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