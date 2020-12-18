Банк Львів

0.5% - максимум - 250грн через ИБ. Это верно.
Банду геть!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:19
уже увидел
0.5% - максимум - 250грн через ИБ. Это верно.
Банду геть!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21
Все таки физик может поменять на МВРУ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:44
proftpd66
менять можно на межбанке а можно в ихнем ИБ, саму процедуру/коммисы не пробовал
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:46
как менять на межбанке?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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