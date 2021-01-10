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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:19

уже увидел

https://www.banklviv.com/inc/uploads/20 ... 2.2020.pdf


0.5% - максимум - 250грн через ИБ. Это верно.

Банду геть!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21

Все таки физик может поменять на МВРУ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:44

proftpd66
менять можно на межбанке а можно в ихнем ИБ, саму процедуру/коммисы не пробовал
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:46

  keep написав:proftpd66
менять можно на межбанке а можно в ихнем ИБ, саму процедуру/коммисы не пробовал


как менять на межбанке?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 03:10

proftpd66
СЕП - до 20 тис. грн. (не включно) - 3 грн., від 20 тис. грн. - 0,5%
Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Обмін на міжбанку онлайн напевно неможливий - треба йти у відділення, оформляти заяву і відкривати спецрахунок, послуга платна. Навряд чи придбати/продати валюту на міжбанку фізособі буде вигідно - весь можливий профіт нівелює комісія банку.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:50

Re: Банк Львів

Интересные курсы валютные у них. А почтой или виртуальную карту можно как-то получить? Т.к. мне до ближайшего отделения 550км.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:53

  sergia написав:Интересные курсы валютные у них. А почтой или виртуальную карту можно как-то получить? Т.к. мне до ближайшего отделения 550км.

Мне сказали что нет. Отсталые какие то... :?
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