0.5% - максимум - 250грн через ИБ. Это верно.
Банду геть!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:19
уже увидел
0.5% - максимум - 250грн через ИБ. Это верно.
Банду геть!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21
Все таки физик может поменять на МВРУ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:44
proftpd66
менять можно на межбанке а можно в ихнем ИБ, саму процедуру/коммисы не пробовал
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:46
как менять на межбанке?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Суб 19 гру, 2020 03:10
proftpd66
СЕП - до 20 тис. грн. (не включно) - 3 грн., від 20 тис. грн. - 0,5%
Обмін валюти в ІБ між власними картками - без комісії.
Обмін на міжбанку онлайн напевно неможливий - треба йти у відділення, оформляти заяву і відкривати спецрахунок, послуга платна. Навряд чи придбати/продати валюту на міжбанку фізособі буде вигідно - весь можливий профіт нівелює комісія банку.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:50
Re: Банк Львів
Интересные курсы валютные у них. А почтой или виртуальную карту можно как-то получить? Т.к. мне до ближайшего отделения 550км.
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:53
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:59
Re: Банк Львів
При обміні валют цей тариф не спрацює?
Зарахування безготівкових коштів, у т.ч.:
коштів в межах банку 0.25% (мин. 10 грн.)
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:26
Між власними рахунками комісії немає.
0,25% - це комісія за зарахування коштів в межах банку з рахунків юридичних осіб (зарплата) та рахунків ФОПів.
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:36
Re: Банк Львів
Какой лимит на одну операцию на выход сторонним п2п по депозитке?
Сколько за день?
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