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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.1 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
20
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:45

ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:26

  Sanio написав:ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.


там вроде СЭП вменяемый тариф, сам не тестил еще - тоже положил доллар и жду обмена
cohan
 
Повідомлень: 791
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:56

  cohan написав:
  Sanio написав:ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.

там вроде СЭП вменяемый тариф, сам не тестил еще - тоже положил доллар и жду обмена

СЕП - 3 грн. за один переказ, якщо сума до 19999 грн.
Sanio
 
Повідомлень: 943
З нами з: 03.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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