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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:45
ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
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Sanio
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:26
Sanio написав:ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
там вроде СЭП вменяемый тариф, сам не тестил еще - тоже положил доллар и жду обмена
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cohan
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Додано: Чет 28 січ, 2021 14:56
cohan написав: Sanio написав:ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
там вроде СЭП вменяемый тариф, сам не тестил еще - тоже положил доллар и жду обмена
СЕП - 3 грн. за один переказ, якщо сума до 19999 грн.
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Sanio
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