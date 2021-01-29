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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:45
ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
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Sanio
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:26
Sanio написав:ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
там вроде СЭП вменяемый тариф, сам не тестил еще - тоже положил доллар и жду обмена
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cohan
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Додано: Чет 28 січ, 2021 14:56
cohan написав: Sanio написав:ruvex
Була інформація, що ліміт на р2р еквівалент 580 доларів на добу і він не піднімається, це обмеження Візи, а не банку.
там вроде СЭП вменяемый тариф, сам не тестил еще - тоже положил доллар и жду обмена
СЕП - 3 грн. за один переказ, якщо сума до 19999 грн.
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Sanio
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:08
Sanio написав:
СЕП - 3 грн. за один переказ, якщо сума до 19999 грн.
а свыше - наверное, % от суммы? Есть ли ограничение на кол-во х 19999 в день?
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la9
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:29
la9 написав: Sanio написав:
СЕП - 3 грн. за один переказ, якщо сума до 19999 грн.
а свыше - наверное, % от суммы? Есть ли ограничение на кол-во х 19999 в день?
так
0.5% (але макс 250)https://www.banklviv.com/tariffs-for-private-persons/
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greenozon
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