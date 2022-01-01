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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
21
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:39

Re: Банк Львів

  ricardo написав:А на вивід гривни (p2p) ?
чужим п2п бесплатно
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:26

  la9 написав:
  ricardo написав:А на вивід гривни (p2p) ?
чужим п2п бесплатно

Дякую.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 22:19

Сьогодні не тільки день памяті жертв Голодомору а і день народження Бориса Євгеновича Патона (1918 рік) який пішов від нас в 2020 році і в цій банці Львіських Швейцарів тримав свій чесно зароблений мільйон доларів. Нехай спочиває з миром.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:34

Re: Банк Львів

Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn
V2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:14

  V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn

Акціонером чи власником?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:16

  swan forever написав:
  V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn

Акціонером чи власником?
а в чем разница для акционерного общества?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:21

  la9 написав:
  swan forever написав:
  V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn

Акціонером чи власником?
а в чем разница для акционерного общества?


наверно в контрольном/блокирующем пакете
хотя я не спец по уставам и вполне допускаю что и с 13% могут быть права на блокирование некоторых действий, но все же вряд ли такие же как у Major собственника
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:27

Re: Банк Львів

  cohan написав:наверно в контрольном/блокирующем пакете
хотя я не спец по уставам и вполне допускаю что и с 13% могут быть права на блокирование некоторых действий, но все же вряд ли такие же как у Major собственника
для акционерного общества нет понятия "собственник".
Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства
1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n393
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:11

  swan forever написав:
  V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn

Акціонером чи власником?
V2
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