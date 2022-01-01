Сьогодні не тільки день памяті жертв Голодомору а і день народження Бориса Євгеновича Патона (1918 рік) який пішов від нас в 2020 році і в цій банці Львіських Швейцарів тримав свій чесно зароблений мільйон доларів. Нехай спочиває з миром.
Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn
V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn
V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn
V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонером Банку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn
Акціонером чи власником?
а в чем разница для акционерного общества?
наверно в контрольном/блокирующем пакете хотя я не спец по уставам и вполне допускаю что и с 13% могут быть права на блокирование некоторых действий, но все же вряд ли такие же как у Major собственника
cohan написав:наверно в контрольном/блокирующем пакете хотя я не спец по уставам и вполне допускаю что и с 13% могут быть права на блокирование некоторых действий, но все же вряд ли такие же как у Major собственника
для акционерного общества нет понятия "собственник". Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства 1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами 1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. 2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n393
V2 написав:Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco) стала новим акціонеромБанку Львів із часткою 13,94% у статутному капіталі. Корпорація інвестувала у Банк Львів 8,4 млн євро або 270 млн грн, повідомляє пресслужба Nefco. https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... 70-mln-grn