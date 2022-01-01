RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Львів

Банк Львів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3.2 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
21
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:52

  cohan написав:сломалась менялка

28.33 / 28.37
tetiv
 
Повідомлень: 17
З нами з: 10.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, IGNAT, kreuz, M-Audio, novichok, stuermer01, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 141, 142, 143
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1428 190234
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 12:23
kreuz
МР Банк (Сбербанк) 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » П'ят 19 гру, 2008 16:13
6630 1370993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 12:23
cohan
А-Банк 1 ... 1977, 1978, 1979
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19785 3322424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 11:07
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1429)
18.02.2022 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.