clientage написав:Бонусы начисляются за покупки, совершаемые в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченные картой Visa, по формуле: Visa Classic - 2% от суммы оплаты, Visa Gold - 3% от суммы оплаты, Visa Platinum - 5% от суммы оплаты, Visa Infinite - 7% от суммы оплаты. https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions.html И пока гифка в Ашане на 500грн = 500 бонусов А почем Голда у Укрэксима?
IMPRINTER написав:под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )
а при имеющемся валютном депозите открыть небольшой депозит в гривнах и потребовать голд в грн., т.к. суммарно вроде как получается за счёт валютного, мне кажется должно прокатить... плохо только, что депозитные карты Эксим по-моему только на год делает...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
IMPRINTER написав:под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )
а при имеющемся валютном депозите открыть небольшой депозит в гривнах и потребовать голд в грн., т.к. суммарно вроде как получается за счёт валютного, мне кажется должно прокатить... плохо только, что депозитные карты Эксим по-моему только на год делает...
надо спросить ... формально вам открывают карту типа для зачисления %% по депо
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER написав:под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )
а при имеющемся валютном депозите открыть небольшой депозит в гривнах и потребовать голд в грн., т.к. суммарно вроде как получается за счёт валютного, мне кажется должно прокатить... плохо только, что депозитные карты Эксим по-моему только на год делает...
надо спросить ... формально вам открывают карту типа для зачисления %% по депо
раньше в банках был такой подход, что если суммарно у тебя депозиты позволяют голды тебе делать, то делали во всех необходимых валютах, но в случае с Эксимом конечно всё может быть, будем уточнять...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»