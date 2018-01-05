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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354355>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 277
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:37

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Бонусы начисляются за покупки, совершаемые в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченные картой Visa, по формуле: Visa Classic - 2% от суммы оплаты, Visa Gold - 3% от суммы оплаты, Visa Platinum - 5% от суммы оплаты, Visa Infinite - 7% от суммы оплаты.
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions.html
И пока гифка в Ашане на 500грн = 500 бонусов :P
А почем Голда у Укрэксима? :lol:


если депо от 100 к дадут бесплоатно ...

так шо, забирать тугрики от Аллы и тащить сюда? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:42

clientage

даже вроде от 50-ти
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:45

Re: Укрексiмбанк

Еквівалент у хранках підійде?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:54

  IMPRINTER написав:clientage

даже вроде от 50-ти

MasterCard
Gold
PayPass,
MasterCard
Gold
Selective,
Visa Gold
PayWave

при розміщенні депозиту на
суму від 100 000,01 грн. до
500 000 грн. (або еквівалент в
іншій валюті)

плата не
стягується

Примітки:
1Якщо клієнт має декілька депозитів у Банку, клас картки визначається виходячи із загальної суми депозитів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:55

  chipmunk написав:Еквівалент у хранках підійде?


под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:05

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )

а при имеющемся валютном депозите открыть небольшой депозит в гривнах и потребовать голд в грн., т.к. суммарно вроде как получается за счёт валютного, мне кажется должно прокатить... плохо только, что депозитные карты Эксим по-моему только на год делает...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:08

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )

а при имеющемся валютном депозите открыть небольшой депозит в гривнах и потребовать голд в грн., т.к. суммарно вроде как получается за счёт валютного, мне кажется должно прокатить... плохо только, что депозитные карты Эксим по-моему только на год делает...


надо спросить ... формально вам открывают карту типа для зачисления %% по депо
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:20

карты под депо есть и на 3 года, тока абонку могут ежегодно снимать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:27

Господа, а как тут с финмоном дело обстоит? :oops:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:31

  IMPRINTER написав:
  velvet написав:
  IMPRINTER написав:под депо дают тока карту в той валюте что открыт депо )

а при имеющемся валютном депозите открыть небольшой депозит в гривнах и потребовать голд в грн., т.к. суммарно вроде как получается за счёт валютного, мне кажется должно прокатить... плохо только, что депозитные карты Эксим по-моему только на год делает...


надо спросить ... формально вам открывают карту типа для зачисления %% по депо

раньше в банках был такой подход, что если суммарно у тебя депозиты позволяют голды тебе делать, то делали во всех необходимых валютах, но в случае с Эксимом конечно всё может быть, будем уточнять...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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