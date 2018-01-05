на практике ещё наверное никто не знает, т.к. раньше не было ничего интересного...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:33
Re: Укрексiмбанк
на практике ещё наверное никто не знает, т.к. раньше не было ничего интересного...
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:34
ну по крайней мере - открытие депо до 500 к без всяких доков про походження
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 05 січ, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:35
velvet
на ветке эксима за 1 день написано больше, чем за все годы )
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:38
Re: Укрексiмбанк
лишь бы не превратился потом в Укрсоцшопинг и Ощадик...
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:39
ну чего Ощадик перманентно мигрировал в полноценный Ривордс ...
а вот ЖoппингКлуб скотился в унылое Г.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:06
IMPRINTER
плохо, что за входящий безнал 1% берут, прийдётся наличкой пополнять, хорошо хоть отделение рядом находится...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:07
это тока по зарплаткам берут за входящий безнал .. по частным картам не берут
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:10
Re: Укрексiмбанк
в депозитных тоже берут
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:12
ну да ... потем по которым бесплатное снятие ...
по частным картам - снятие платно, зачисление бесплатно
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:21
Re: Укрексiмбанк
Валютная платина "не участвует в программе"
Как меняются бонусы? Есть смысл открыть гривневую карту?
Востаннє редагувалось Яша в П'ят 05 січ, 2018 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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