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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 277
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:33

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Господа, а как тут с финмоном дело обстоит?

на практике ещё наверное никто не знает, т.к. раньше не было ничего интересного...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:34

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:Господа, а как тут с финмоном дело обстоит?

на практике ещё наверное никто не знает, т.к. раньше не было ничего интересного...


ну по крайней мере - открытие депо до 500 к без всяких доков про походження

Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 05 січ, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:35

velvet

на ветке эксима за 1 день написано больше, чем за все годы )
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:38

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:на ветке эксима за 1 день написано больше, чем за все годы )

лишь бы не превратился потом в Укрсоцшопинг и Ощадик...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:39

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:на ветке эксима за 1 день написано больше, чем за все годы )

лишь бы не превратился потом в Укрсоцшопинг и Ощадик...


ну чего Ощадик перманентно мигрировал в полноценный Ривордс ...
а вот ЖoппингКлуб скотился в унылое Г.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:06

IMPRINTER
плохо, что за входящий безнал 1% берут, прийдётся наличкой пополнять, хорошо хоть отделение рядом находится...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:07

  velvet написав:IMPRINTER
плохо, что за входящий безнал 1% берут, прийдётся наличкой пополнять, хорошо хоть отделение рядом находится...


это тока по зарплаткам берут за входящий безнал .. по частным картам не берут
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:10

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:это тока по зарплаткам берут за входящий безнал .. по частным картам не берут

в депозитных тоже берут
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:12

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:это тока по зарплаткам берут за входящий безнал .. по частным картам не берут

в депозитных тоже берут


ну да ... потем по которым бесплатное снятие ...
по частным картам - снятие платно, зачисление бесплатно
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:21

Re: Укрексiмбанк

Валютная платина "не участвует в программе" :(
Как меняются бонусы? Есть смысл открыть гривневую карту?
Востаннє редагувалось Яша в П'ят 05 січ, 2018 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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