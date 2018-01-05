Почему?
А валютная Классик?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:22
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:24
Такой нет.
Upd. Лоханулся, гребаный мастер с пейпасом втулили
Востаннє редагувалось Яша в П'ят 05 січ, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:27
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:41
Не хуже, чем в ПУМБ
"Банк та/або Організатор можуть зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника або заборонити їх обмін на Винагороди у наступних випадках: Організатор та/або Банк має обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки щодо участі у Програмі; Учасник не дотримується будь-яких положень Правил Програми."
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:56
это они списали у Ривордса пункт )
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:00
IMPRINTER
Это про квазиденьги
Востаннє редагувалось Pater в Суб 06 січ, 2018 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03
Pater
это про что угодно - универсальная формулировка ... что если захотим списать - спишем просто так
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