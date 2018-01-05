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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 277
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:22

  Яша написав:Валютная платина "не участвует в программе" :(

Почему?
А валютная Классик?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:24

  clientage написав:
  Яша написав:Валютная платина "не участвует в программе" :(

Почему?
А валютная Классик?

Такой нет. :D
Upd. Лоханулся, гребаный мастер с пейпасом втулили :)
Востаннє редагувалось Яша в П'ят 05 січ, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:27

  Яша написав:Валютная платина "не участвует в программе" :(
Как меняются бонусы? Есть смысл открыть гривневую карту?

Меняете на серитификаты магазинов. Ашан к примеру.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:41

  IMPRINTER написав:Господа, а как тут с финмоном дело обстоит? :oops:

Не хуже, чем в ПУМБ :D
"Банк та/або Організатор можуть зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника або заборонити їх обмін на Винагороди у наступних випадках: Організатор та/або Банк має обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки щодо участі у Програмі; Учасник не дотримується будь-яких положень Правил Програми."
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:56

  Pater написав:
  IMPRINTER написав:Господа, а как тут с финмоном дело обстоит? :oops:

Не хуже, чем в ПУМБ :D
"Банк та/або Організатор можуть зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника або заборонити їх обмін на Винагороди у наступних випадках: Організатор та/або Банк має обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки щодо участі у Програмі; Учасник не дотримується будь-яких положень Правил Програми."


это они списали у Ривордса пункт )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:00

IMPRINTER
Это про квазиденьги
Востаннє редагувалось Pater в Суб 06 січ, 2018 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Pater
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03

Pater

это про что угодно - универсальная формулировка ... что если захотим списать - спишем просто так
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 352353354355
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